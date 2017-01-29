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Общество

Мороз 29 января предвещает жару летом

Петр-полукорм наступил по народному календарю 29 января. Как пишет сalend.ru, первую часть своего названия день получил в честь апостола Петра — одного из учеников Иисуса Христа. Эту дату церковь выбрала для поклонения честным веригам святого Петра — известной христианской реликвии. Под веригами понимаются цепи, которыми, по преданию, апостола Петра сковывали во время ареста в 42 году.

Вторая часть названия — полукорм связана с тем, что в этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу говорили: «Постится скотина, если хозяин корму не припас»; «От Петра-полукорма — половина зимнего корма».

Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота.

C прозвищем Петра были связаны и другие приметы. Например, проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса — это предвещало урожай будущим летом: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец».

Существовали и приметы на погоду. В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги — это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров день — предвестник летней жары. Именины сегодня празднуют Иван, Максим, Неонила и Пётр.

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