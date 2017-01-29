Противопожарный рейд прошёл в Дедовичах

11:24, 29 января 2017, ПАИ

28 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Дедовичский» и корреспондентом редакции местной газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в жилом секторе посёлка Дедовичи.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда был проведён подворовый обход 9 домовладений, под роспись проинструктированы 14 человек. Также были распространены 20 листовок о пожарной безопасности, а также проведены индивидуальные беседы в ходе осмотра печного отопления.

В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. До жителей посёлка довели обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.