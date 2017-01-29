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Общество

День мобилизации против угрозы ядерной войны наступил 29 января

Сегодня, 29 января, отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны во всем мире. Эта дата установлена в честь принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны, сообщает сalend.ru.

Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.

В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но  применение его запрещено. Это связано с  событиями 1945 года, когда на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, унесшие многие жизни, а последствия этих событий отражаются до сих пор.

Советский Союз вновь начал испытания ядерного вооружения  в 1961 году, а через год и США. Тогда в 1963 году комиссия ООН по разоружению подготовила договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который подписали более 100 государств-членов ООН, в том числе СССР и США. В 1968 году был открыт к подписанию еще и договор о нераспространении ядерного оружия (подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В числе 13 стран, не подписавших договор, – Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок.

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