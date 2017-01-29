Британские учёные обнаружили, что женщина влюбляется за 45 секунд, но с шестого взгляда

12:54, 29 января 2017, ПАИ

Специалисты Университета прикладной психологии Британии обнаружили, что любви с первого взгляда не бывает. Они выяснили, что женщины влюбляются не с первого взгляда, а минимум с шестого, пишут российские СМИ.

При этом установлено, что представительницам прекрасного пола достаточно 45 секунд, чтобы феромоны вступили в реакцию и запустились биохимические процессы для принятия решения на подсознательном уровне - симпатичен ли мужчина в целом.

При этом эксперты убеждены, что для настоящей любви нужно всё же больше времени, что 45 секунд.