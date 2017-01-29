Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями

13:07, 29 января 2017, ПАИ

В Турции будут ринимать рубли. По словам главы национального банка Турции Denizbank Хакана Атеша, российский Сбербанк поможет с введением системы рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, пишет РИА Новости.

Если переговоры между Сбербанком и Denizbank достигнут успеха, российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты.

Хакан Атеша поблагодарил руководство Сбербанка за то, что при оплате и денежных переводах не взимается комиссия.