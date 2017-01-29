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Экономика

Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями

В Турции будут ринимать рубли. По словам главы национального банка Турции Denizbank Хакана Атеша, российский Сбербанк поможет с введением системы рублевой оплаты в сельскохозяйственном и туристическом секторах, пишет  РИА Новости.

Если переговоры между Сбербанком и Denizbank достигнут успеха,  российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты.

Хакан Атеша поблагодарил руководство Сбербанка за то, что при оплате и денежных переводах не взимается комиссия.

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