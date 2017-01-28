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Полиция продолжает поиски очевидцев нападения на почтовое отделение в Стругокрасненском районе

Полиция продолжает поиск очевидцев  разбойного нападения на почтовое отделение в Стругокрасненском районе. Всех, кто располагает достоверной информацией о данном преступлении или стал очевидцем произошедшего, просят обратиться по  телефонам: 8-(811) 32 5 28 75,  8-911-699-47-87 или 02. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 14 января в отделение  почтовой связи «Цапелька» Порховского почтамта УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» в деревне Цапелька Стругокрасненского района водитель привез денежные средства, предназначенные для выдачи пенсий. После того, как он вышел из помещения почтамта, туда зашел неизвестный гражданин. По имеющимся данным, он был плотного телосложения, ростом 180-185 сантиметров, одет в черный спортивный костюм, черную  шапку, на лице - медицинская маска голубого цвета. Говорил  без акцента.

Незнакомец ударил заведующую отделением и распылил ей в лицо слезоточивый газ из баллончика. Затем  схватил стоявший на полу мешок с деньгами, а также денежные средства, находившиеся в кассе,  после чего скрылся.

В мешке кроме денег  были художественные маркированные конверты с литерой «А» и рисунком, посвященным 60-летию Российского союза ветеранов. Предположительно, они могут находиться у  преступников. Или же их выбросили  по ходу движения.

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