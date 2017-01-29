Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

13:56, 29 января 2017, ПАИ

Антон Борисенко выиграл в абсолютном зачёте второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью – ледовый спринт-слалом «Алтун-2017». Вторым стал Денис Гаврилов, третьим – Максим Фёдоров. Все трое представляли Псков, сообщили Псковскому агентству информации в «Кураж клубе», выступившем организатором соревнования. Отметим, что также как и в абсолюте места распределились в зачётной группе 2ВД (автомобили с приводом на переднюю ось).

В зачёте «Спорт», где выступали автомобилисты на специально подготовленных раллийных машинах, первым стал Юрий Васильев (Невель), вторым – президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич (Псков), третьим – Владислав Супрун (Великие Луки).

В классе заднеприводных автомобилей (2ВД-) самой быстрой была Ольга Стебихова из Пскова. Вторым стал пскович Павел Захарченко. На третьей строчке оказался Руслан Русинов, также представлявший Псков.

Отдельным зачётом выступали водители автомобилей «Волга». Здесь «золото» завоевал пскович Владимир Гончаренко, «серебро» - Евгений Шлифер из Пушкинских Гор, «бронзу» – Артём Качанов из Пскова.

В командном зачёте были представлены всего две сборные. В итоге первое место заняла команда «Драйв», второе – ДЮАС «Автопрофи».

Напомним, что соревнования прошли 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера. За победу боролись 35 автомобилистов из Пскова, Санкт-Петербурга, Невеля, Великих Лук, Пушкинских Гор, Всеволожска.