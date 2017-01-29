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Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Антон Борисенко выиграл в абсолютном зачёте второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью – ледовый спринт-слалом «Алтун-2017». Вторым стал Денис Гаврилов, третьим – Максим Фёдоров. Все трое представляли Псков, сообщили Псковскому агентству информации в «Кураж клубе», выступившем организатором соревнования.  Отметим, что также как и в абсолюте места распределились в зачётной группе 2ВД (автомобили с приводом на переднюю ось).

На фото: участники спринта. Фото из группы «Кураж клуб» в социальной сети «ВКонтакте»

В зачёте «Спорт», где выступали автомобилисты на специально подготовленных раллийных машинах, первым стал Юрий Васильев (Невель), вторым – президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич (Псков), третьим  – Владислав Супрун (Великие Луки).

В классе заднеприводных автомобилей (2ВД-) самой быстрой была  Ольга Стебихова из Пскова. Вторым стал пскович Павел Захарченко. На третьей строчке оказался Руслан Русинов, также представлявший Псков.

На фото: участники спринта. Фото из группы «Кураж клуб» в социальной сети «ВКонтакте»

Отдельным зачётом выступали водители автомобилей «Волга». Здесь «золото» завоевал пскович Владимир Гончаренко, «серебро» -  Евгений Шлифер из Пушкинских Гор, «бронзу» – Артём Качанов из Пскова.

В командном зачёте были представлены всего две сборные. В итоге первое место заняла команда «Драйв», второе – ДЮАС «Автопрофи».

Напомним, что соревнования прошли 28 января в Новоржевском районе в имении «Алтун» на льду одноимённого озера.  За победу боролись 35 автомобилистов из Пскова, Санкт-Петербурга, Невеля, Великих Лук, Пушкинских Гор, Всеволожска. 

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