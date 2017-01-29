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Общество

В Норвегии во главе ВВС поставили женщину

ВВС Норвегии впервые возглавила женщина. Назначение получила   49-летняя Тонье Скиннарланд, пишут российские СМИ со ссылкой на норвежских коллег.

Известно, что Тонье Скиннарланд имеет опыт участия в международных операциях НАТО в Косово и Литве. В королевских ВВС она служит с 2015 года, до этого работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии.

Отмечается, что Тонье Скиннарланд замещала должность главы ВВС с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели назначение Скиннарланд официально согласовал Госсовет королевства.

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