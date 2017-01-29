В Норвегии во главе ВВС поставили женщину

14:41, 29 января 2017, ПАИ

ВВС Норвегии впервые возглавила женщина. Назначение получила 49-летняя Тонье Скиннарланд, пишут российские СМИ со ссылкой на норвежских коллег.

Известно, что Тонье Скиннарланд имеет опыт участия в международных операциях НАТО в Косово и Литве. В королевских ВВС она служит с 2015 года, до этого работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии.

Отмечается, что Тонье Скиннарланд замещала должность главы ВВС с октября 2016 года после смерти ее предшественника Пера-Эгиля Рюгга. В конце прошлой недели назначение Скиннарланд официально согласовал Госсовет королевства.