Псковичей до 35 лет приглашают на работу во вневедомственную охрану
Отдел Росгвардии по Псковской области набирает граждан на службу на службу в подразделениях вневедомственной охраны.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые. Претенденты должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В».
Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в Пскове, Великих Луках, Новосокольниках, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Дедовичах, Невеле.
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.