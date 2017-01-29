Президент «Росгосстраха» покидает компанию

15:29, 29 января 2017, ПАИ

Президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам компании о своём уходе. С 30 января его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Даниил Хачатуров пояснил, что «смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании «Росгосстрах», по банковским каналам с использованием возможности «Росгострах Банка» страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд рублей».

По словам источника агентства, некоторое время назад появилась информация о сделке группы «Росгосстрах» с холдингом «Открытие». Тогда отмечалось, что группа приобретает страховую компанию «Росгосстрах», Пенсионный фонд группы «Росгосстрах» и «Росгосстрах Банк» в обмен на миноритарную долю Хачатурова в холдинге «Открытие». Тем не менее, официального подтверждения этой сделки пока нет.

При этом РБК пишет, что ранее появилась информация, что сделка затронет страховую компанию «Росгосстрах» и ее дочерний банк — Росгосстрах Банк (входит в топ-50 российских банков). В рамках объединения владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет миноритарным акционером «Открытие Холдинг», а контроль над банковским и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет «Открытие Холдингу».