Псковичам напоминают, что именно они несут ответственность за безопасную эксплуатацию газовых приборов

15:39, 29 января 2017, ПАИ

«Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Там подчеркнули, что беспечность при эксплуатации газового оборудования может привести к трагедии.

В МЧС подчеркнули, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен, обеспечение которого возможно только при наличии одновременно открытой форточки или фрамуги (приток воздуха) и вентиляционного канала (вытяжка). Проверить наличие тяги в вентиляционном канале можно с помощью обычного листка бумаги: если поднести его к приемной решетке канала, он должен прилипнуть к ней за счет тяги.

Гибкие шланги должны быть по возможности короткими (не более 2 метров) и плотно надетыми на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – четыре года, (предельный может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию во избежание утечки газа.

Псковичам напоминают, что не следует включать прибор при незаполненной водой системе отопления, нельзя пользоваться устройством при наличии поломок в автоматике безопасности.

При этом категорически запрещается устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки, сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава, чтобы не допустить утечки газа, присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, самовольно переустанавливать и ремонтировать газовое оборудование, применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого может использоваться только мыльная эмульсия). Кроме того, нельзя допускать к пользованию газовым оборудование детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования, располагать вблизи работающего газового устройства легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, привязывать верёвки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв).

«Ни в коем случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья! Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой», - подчеркнули в МЧС.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо немедленно прекратить его использование, перекрыть краны, организовать охрану загазованного места, проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение, обеспечить проветривание помещения. Также нужно вывести людей из загазованной зоны и вызвать аварийную газовую службу, поскольку обязательно необходимо выяснить причины утечки газа.

В случае большой вероятности или при возникновении взрыва, обязательно следует вызвать пожарную службу по телефонам «01», «101» или «112».