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Общество

У Путина из Владимирской области родился брат Шойгу

Семья Джураевых из Владимирской области назвала своего второго сына Шойгу. Мальчик появился на свет сегодня, 29 января, сообщает портал  «Новый город Александров».

Малыш приходится двоюродным братом двухлетнему мальчику из этого же семейства, который в январе получил имя Путин. Раньше его звали Расул.

Инициатором смены имени был дедушка мальчика. Он же придумал имя и для второго внука. «Он [Сергей Шойгу] поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь», - пояснил свой выбор мужчина.

В Александровском роддоме рассказали, что младенец здоров и вскоре будет выписан домой.

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