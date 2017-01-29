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Общество

Учёные из Глазго изучили музыкальные предпочтения собак

Ученые из Университета Глазго изучили музыкальные предпочтения собак. Как пишут российские СМИ  со ссылкой на журнал Physiology and Behavior, исследования проводились совместно с Организацией против жестокого обращения с животными Шотландии (SPCA).

В эксперименте участвовали бесхозные псы из приюта. В течение суток учёные включали собакам различную музыку и следили за их реакцией при помощи мониторов для определения сердечного ритма, которые были установлены на животных.

Оказалось, что позитивнее всего собаки реагируют на регги и софт-рок.

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