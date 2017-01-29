Псковские ветераны привезли медали с Первенства Северо-Запада по шахматам

17:07, 29 января 2017, ПАИ

Команда Псковской области приняла участие в Первенстве Северо-Запада России по шахматам среди ветеранов, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Регион на этом соревновании представляли кандидаты в мастера спорта России Валерий Жихарев, Леонард Мелконян (оба из Великих Лук), Владимир Полевой (Псков) и многократная чемпионка СЗФО Лариса Панкина (Плюсский район), сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации шахмат. Всего в Первенстве участвовали около 30 ветеранов из 6 регионов СЗФО.

Псковичи выступили во всех видах соревнований. «Конечно, ветеранский спорт имеет свои особенности, которые связаны с постоянным приходом в эту когорту «более молодых» спортсменов, но главное, что у ветеранов всегда остается неиссякаемая энергия бороться самоотверженно до конца в каждом турнире, радуя глаз красивыми шахматными комбинациями», - отметили в Федерации шахмат.

В итоге в Первенстве СЗФО по блицу Валерий Жихарев завоевал золотую медаль. Второе место занял мастер спорта СССР Владимир Безносиков (Республика Коми), третье – Виктор Игнатьев (Новгородская область). Лучший результат среди женщин показала «новая участница соревнований» мастер спорта СССР Елена Быстрякова (Ленинградская область), второй результат – у Ларисы Панкиной. Леонард Мелконян и Владимир Полевой заняли соответственно 8 и 9 места.

В первенстве по быстрым шахматам победа досталась Владимиру Безносикову (Республика Коми), вторым финишировал Лев Саволайнен (Республика Карелия), третье место - у Владимира Толкачева из Ленинградской области.

Первенство в классические шахматы выиграл Виктор Игнатьев, который получил право участвовать в Первенстве России, второе место - у Петра Братуся из Республики Коми, третье - у Владимира Осмольного из Республики Карелия. Среди женщин золотая медаль - у мастера спорта Елены Быстряковой (Ленинградская область), серебряная награда - у Ларисы Панкиной, а бронзовая - у Регины Великодворской из Республики Карелия.

Добавим, что глава региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов проинформировал о результатах соревнования председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина, который, в свою очередь, отметил, что поддержка ветеранского спорта одна из задач в деятельности областного спорткомитета и поблагодарил руководство Федерации шахмат за внимание к шахматистам — ветеранам. Иван Штылин подчеркнул, что по решению комитета дополнительный ветеранский турнир по шахматам включен в программу Спартакиады пенсионеров.