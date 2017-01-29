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Общество

Избирательная комиссия Псковского района вышла в «ВКонтакт»

Территориальная избирательная комиссия Псковского района создала аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На своей странице ТИК планирует размещать актуальную информацию о деятельности   комиссии, новости, официальные документы, методические пособия, фото и видеоматериалы.

Также в группе сообщества можно найти ссылки на интернет-сайты Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Псковской области, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России и другие актуальные интернет-ресурсы.

Отметим, что группа псковского ТИК открытая, участником может стать любой желающий.

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