4
20:25
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
17:05
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
10:06
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
14:09
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
12:43
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам
18:15
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
12:14
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом
Еще новости
Политика

Депутат сейма Литвы предложил отобрать у России Калининградскую область

Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат сейма Линас Бальсис предложил отторгнуть у России Калининградскую область. Об этом сообщает новостной портал BaltNews.

Парламентарий заявил, что «время Калининграда закончилось» и его отторжением должны заняться либо Литва, либо Европейский Союз, либо Вильнюс и Брюссель вместе.

«Российская газета» напоминает, что осенью 2016 года на экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил: «Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее».

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей
26 января 2017
Работа Госдумы в 2017 году обойдется бюджету в 10 миллиардов рублей 1
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе
25 января 2017
Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе 11
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
25 января 2017
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны 3
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация
24 января 2017
Ректор ПсковГУ: Политические баннеры у памятников - провокация 31
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам
24 января 2017
Елена Яковлева: Все граждане, независимо от политической ориентации, вправе иметь одинаковый доступ к памятникам 12
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин
23 января 2017
На посту псковского координатора общественной организации «Право на оружие» Сергея Макарченко сменил Николай Рассадин 12
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом
23 января 2017
Демченкова: Организатор пикета у памятника княгине Ольге злоупотребил своим правом 17
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем
22 января 2017
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Мы ничего не забываем 12

Идет загрузка...