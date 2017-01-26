Депутат сейма Литвы предложил отобрать у России Калининградскую область
Бывший пресс-секретарь президента Литвы, а ныне депутат сейма Линас Бальсис предложил отторгнуть у России Калининградскую область. Об этом сообщает новостной портал BaltNews.
Парламентарий заявил, что «время Калининграда закончилось» и его отторжением должны заняться либо Литва, либо Европейский Союз, либо Вильнюс и Брюссель вместе.
«Российская газета» напоминает, что осенью 2016 года на экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил: «Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее».