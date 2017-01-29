В мае состоится второй Псковский марафон

17:52, 29 января 2017, ПАИ

20-21 мая состоится второй Псковский марафон. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, по согласованию с администрацией Пскова и Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области изменена трасса марафонского круга. В этом году соревновательные дистанции в 7, 21 и 42 километра пройдут по семикилометровому кольцу, проложенному по набережным рек Псковы и Великой и парковому поясу от Финского парка до Покровской башни.

21 мая с 11:00 до 16:00 движение транспорта будет ограничено в местах пересечения беговой трассы с улицей Карла Маркса, Октябрьским проспектом, улицей Советской и Калинина.

20 мая, за день до основных стартов, Псковский марафон приглашает родителей с детьми возрастом от 2-х до 12-и лет на детские старты в Парк реки Псковы. Старты для детей бесплатные, а на финише дистанции от 50 до 300 метров каждый будущий марафонец получит сладкий приз и памятную медаль.

Оргкомитет призывает псковичей принять участие в соревновании или выйти в любом месте марафонского круга, чтобы поддержать спортсменов.

Отмечается, что на дистанцию 7 километров будут допущены любители скандинавской ходьбы и простой ходьбы без специальных палок.

Всех, кто финиширует, ждёт эксклюзивная медаль марафона и фирменная кепка, победителей – кованые кубки и денежные призы.

Отметим, что первый Псковский марафон прошёл в мае 2016 года. В нём приняли участие 290 человек.