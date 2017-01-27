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Культура

260 миллионов рублей собрал за первые три дня проката новый фильм Фёдора Бондарчука

Новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение» в первые три дня проката собрал более 260 миллионов рублей.

Как пишут федеральные СМИ, ожидается, что за первые выходные проката картина соберет 400-410  миллионов рублей.

По предварительным оценкам,   сборы «Притяжения» войдут в шестёрку самых кассовых российских фильмов. На данный момент в первую пятёрку входят «Вий», «Сталинград», «Экипаж», «Три богатыря: Ход конём» и «Самый лучший фильм».  

Добавим, что «Притяжение» - фантастический фильм о пришельцах, кораблю с которыми упал в районе Чертаново. Критики назвали картину «первым большим русским фильмом об инопланетном вторжении».

Картина «Притяжение» вышло сразу в трех форматах — 2D, 3D и IMAX 3D.

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