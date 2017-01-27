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Культура

Выставкой «…Вновь я посетил» отметили 60-летие сотрудничества Пушкинский заповедник и Академия художеств

Выставку графики «...Вновь я посетил» открыли в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая выставка посвящена 60-летию сотрудничества Пушкинского заповедника и Академии художеств, в частности — 60-летию художественных практик будущих живописцев и графиков, студентов  Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в псковских пушкинских местах.

На фото: картина Г. Л. Алексеева «Пушкин в Михайловском».

«Эта традиция, у истоков которой стояли такие известные российские художники как В. А. Ветрогонский, В. М. Звонцов,  В. В. Смирнов  и, разумеется — легендарный директор музея С. С. Гейченко, не прерывалась ни на год, а выставки, которые проводились и по сей день проводятся по итогам студенческих практик, всегда, без малейшего преувеличения, становятся интересными, яркими событиями художественной жизни», - отметила Лидия Токарева.

В новую экспозицию вошли более ста работ (почти половина из них — из фондов музея), выполненных в разные годы ХХ и XXI столетия преподавателями, выпускниками и нынешними студентами «Репинки». Планируется, что она будет открыта для посетителей до 28 июля.

Лидия Токарева уточнила, что нынешняя выставка графики — лишь первая из большого совместного экспозиционного проекта музея и академии к «круглой» дате.

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