Девятиклассников обяжут сдавать устную речь

18:21, 29 января 2017, ПАИ

Через год все девятиклассники России в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом заявила Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью телеканалу НТВ.

«В этом году в девятом классе мы вводим раздел «устная речь». Пока он пилотный», - отметила Ольга Васильева и добавила, что в этом году экзамен будут сдавать несколько регионов, в дальнейшем - девятиклассники во всей стране.

«Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», - пояснила Ольга Васильева.

«Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов. Дальше - разработка программ», - сказала она. Министр отметила, что речь идет о создании единого образовательного пространства в стране.