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Общество

Снег и один градус тепла прогнозируют в Псковской области 30 января

30 января в Псковской области  ожидается облачная погода, выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха  по области составит от  -4 до +1 градуса.

Атмосферное давление высокое.

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