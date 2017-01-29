Снег и один градус тепла прогнозируют в Псковской области 30 января
30 января в Псковской области ожидается облачная погода, выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит от -4 до +1 градуса.
Атмосферное давление высокое.