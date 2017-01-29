Россиянам больше не придётся заранее получать визы в ОАЭ

18:40, 29 января 2017, ПАИ

29 января премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Рашид Аль Мактум одобрил постановление Совета министров о предоставлении гражданам России виз на всех пограничных пунктах при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информационное агентство ОАЭ.

В соответствии с документом, россияне смогут получить въездную визу сроком на 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней.

Отмечается, что такое решение принято в целях укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с января по сентябрь 2016 года ОАЭ посетили 322 тысячи граждан РФ.