Псковичей призывают не доверять незнакомцам в Интернете

18:54, 29 января 2017, ПАИ

Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки мошенников, в связи с этим полиция призывает не доверять незнакомцам в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Нечистые на руку лица размещают заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату», - предупреждают псковичей.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее снимают денежные средства потерпевших.

«Серьезную озабоченность вызывают факты, когда деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения», - подчеркнули в пресс-службе.

При общении в соцсетях псковичам советуют проявлять бдительность. «Помните, что от лица ваших близких и знакомых людей могут действовать мошенники! При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию», - отметили в УМВД.

Жителям региона необходимо помнить, что злоумышленники используют все новые формы мошенничества.