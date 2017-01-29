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Общество

Автоэксперты назвали тройку самых популярных у россиян полноприводных кроссоверов

Автоэксперты назвали тройку самых популярных у россиян полноприводных кроссоверов. Все они стоят около 1,2 миллионов рублей, пишут федеральные СМИ.

Лидером рейтинга стал французский Renault Duster, который можно приобрести за 765 тысяч рублей. Внедорожник получил 1,6-литровый двигатель и «механику».

На втором месте оказался корейский автомобиль Hyundai Creta. Он стоит 1 миллион 170 тысяч рублей.

Замыкает тройку японский внедорожник Suzuki Jimny с двигателем 1,3 литра, который работает вместе с «механикой».  Купить этот автомобиль можно за 1 миллион 13 тысяч рублей.

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