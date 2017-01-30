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Общество

Прокуратура Новоржевского района помогла наладить водоснабжение домов в деревне Орша

Прокуратура Новоржевского района в ходе проверки по обращению местных жителей  установила, что муниципальное предприятие «Энергоресурс» некачественно предоставляет коммунальную услугу по водоснабжению многоквартирных домов в деревне Орша. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ремонтные и профилактические работы, направленные на содержание централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в рабочем состоянии, не проводятся. В результате с 30 декабря 2016 года в квартирах домов имели место постоянные перебои с водоснабжением (отсутствие воды, ее слабый напор).

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы Новоржевского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, МП «Энергоресурс» провело ремонтные работы по замене глубинного насоса, водоснабжение населения восстановлено.

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