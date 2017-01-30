Глава Пскова поддержал псковича, возмутившегося укладкой асфальта в грязь

09:06, 30 января 2017, ПАИ

Дорожные службы Пскова ночью 29 января производили ямочный ремонт на Троицком мосту через реку Пскову, несмотря на лужи и не до конца растаявший снег. Соответствующие фотографии пскович разместил в социальной сети Facebook, отметив при этом в своем посте главу Пскова Ивана Цецерского, также являющегося активным пользователем соцсети.

«Я ни чего не могу сказать. Слова кончилось. Остались только маты», - прокомментировал свои снимки горожанин. «К сожалению, у меня тоже!!!» - поддержал его глава города.