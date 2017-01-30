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Общество

Глава Пскова поддержал псковича, возмутившегося укладкой асфальта в грязь

Дорожные службы Пскова ночью 29 января производили ямочный ремонт на Троицком мосту через реку Пскову, несмотря на лужи и не до конца растаявший снег. Соответствующие фотографии пскович разместил в социальной сети Facebook, отметив при этом в своем посте главу Пскова Ивана Цецерского, также являющегося активным пользователем соцсети.

Фото из социальной сети Facebook

Фото из социальной сети Facebook

«Я ни чего не могу сказать. Слова кончилось. Остались только маты», - прокомментировал свои снимки горожанин. «К сожалению, у меня тоже!!!» - поддержал его глава города. 

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