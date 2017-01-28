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Здания МЧС и полиции в Пскове остались без теплоснабжения из-за аварии

30 января в 2:20 в Пскове на улице Инженерной, 96 произошла утечка теплоносителя. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной аварии назван износ трубопровода. 

В результате было отключено теплоснабжение по адресам: улица Инженерная, 92 – Главное управление МЧС России по Псковской области, улица Инженерная, 94 – автотранспортная часть ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области», улица Инженерная, 96 – Центр профессиональной подготовки при УВД Псковской области, улица Инженерная, 98 – общежитие УВД (60 комнат, 187 проживающих), улица Инженерная, 100 – Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, улица Инженерная, 100А – фирма «ЭКО-ТРЕЙД». Аварию планируется устранить сегодня утром.

Также 29 января в Великих Луках в Журавлином проезде, 2 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Причина аварии - износ трубопровода. В результате без холодного водоснабжения осталось 26 частных жилых домов, расположенных на улицах Лесной, Мирной, Рибково и в Журавлином проезде. В них проживают 58 человек.

На данный момент восстановлено водоснабжение в 16 домах, ремонтные работы продолжаются сегодня, организован подвоз воды.
 

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