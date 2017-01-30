Директор «Авентин – Псков»: Мы продаем только «отработанные» подрядчиками квартиры

10:53, 30 января 2017, ПАИ

На фоне, в общем-то, благополучной ситуации с реализацией новостроек и относительной неактуальности для Пскова проблемы обманутых дольщиков в последнее время в регионе стали все чаще происходить ситуации, когда граждане, вложив средства в строящуюся недвижимость, по тем или иным причинам, достаточно долго не могут въехать в приобретенные квартиры. А первые месяцы 2017 года ознаменовались случаями, грозящими закончиться для дольщиков полной потерей вложенных средств.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости «Авентин-Псков», проблемы дольщиков в 2016 году в большинстве своем были следствием затянувшегося урегулирования правовых нюансов, связанных со строительством и должным оформлением новостроек и земли, на которой они возводятся. Проблемы же, возникшие у дольщиков в 2017 году, – следствие безоглядной гонки за выгодой, как со стороны покупателя, так и продавца.

Дело в том, что в желании как можно скорее получить деньги от продажи квартир, обещанных застройщиком в счет оплаты за выполненные работы, подрядчики выставляют такие объекты в реализацию, не дожидаясь полного выполнения своих обязательств перед заказчиком. Естественно, чтобы получить деньги в кротчайшие сроки, строительные компании солидно снижают цены на такое жилье, что не редко становится ловушкой для покупателей новостроек, в погоне за низкой ценой забывающих о необходимости доскональной проверки таких объектов.

Чтобы быть спокойными за вложенные средства, покупателям строящегося жилья стоит рассматривать к приобретению только квартиры, реализуемые по договорам долевого участия или по договорам уступки прав требования, зарегистрированными в Росреестре. Важно помнить, что права юридического лица на объект обязательно регистрируется в Росреестре. Владение объектом «на словах» покупателя ни в коем случае не должно устраивать. Подтверждением выполнения подрядчиком или поставщиком строительных материалов обязательств является и официальное письмо, которое потенциальный покупатель всегда может запросить у застройщика.

«Мы принципиально не продаем «не отработанные» квартиры», - отметил директор центра недвижимости «Авентин – Псков» Алексей Иванов. - Такие объекты – это всегда риск. Застройщик в любой момент может прекратить отношения с подрядчиком, вернуть себе «не отработанные» объекты и покупатель останется ни с чем. Собственно, эту ситуацию мы сейчас и наблюдаем.

«Авентин – Псков» работает не только с крупнейшими застройщиками города, но и с десятками подрядных организаций, специалисты компании всегда проверяют статус объектов, на реализацию которых заключаются со строительными компаниями договоры. «Не отработанные объекты для нас табу! Такие риски не нужны не нашим покупателям, не нам», - подчеркнул Алексей Иванов.

Эксперты отрасли уже не раз предупреждали, что покупателям новостроек не стоит гнаться за сумасшедшими скидками - цены на новостройки уже оптимизированы, и снижаться им просто уже некуда. Огромные скидки – повод насторожиться.

Привыкнув к дисконту конца 2015 года, некоторые потенциальные покупатели новостроек продолжают предсказывать бесконечное снижение цен на строящееся жилье и, получив скидку, довольно потирают руки. Но! Решив рискнуть вложиться в дешевое жилье, покупателю стоит задуматься, с чем связана такая щедрость продавца? Не окажется ли покупка впоследствии головной болью?