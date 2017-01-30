В 2016 году доля банкротства застройщиков жилья выросла вдвое

09:31, 30 января 2017, ПАИ

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), за 2016 год доля банкротства застройщиков, продающих жилье в рамках 214-ФЗ «О долевом строительстве», выросла в два раза — до 1,8%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В одной из стадий банкротства из 5,5 тысяч существующих сейчас находятся 149 компаний. На балансе этих застройщиков в общей сложности стоят 4,5 млн квадратных метров незавершенного жилья. Наибольшее число банкротящихся компаний зарегистрированы в Москве — 11, следом идут Московская и Тюменская области — в каждой по 9, Башкирия и Новосибирская область — по 8, Волгоградская область — 6.

В исследовании отмечается, что пик банкротств пришелся на апрель-август прошлого года, когда стало известно о финансовой несостоятельности 43 компаний.

В РАСК подчеркнули, что многие застройщики банкротятся, будучи не в состоянии сдать объекты из-за невозможности привлечь кредиты и падения платежеспособности населения. Другим влияющим на рынок фактором аналитики называют проходящее реформирование 214-ФЗ, направленное на создание дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков.