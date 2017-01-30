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Общество

30 января на трассе Р-23 в Псковской области проводятся ремонтные работы, затрудняющие движение транспорта

Сегодня, 30 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участке  с 192-го по 202-й километр (выборочно), а в сторону Санкт-Петербурга – в деревнях Цапелька и Сверетово Стругокрасненского района. Участки откроют для проезда в 17:00.

Кроме того, на км 522+176 продолжается текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования, ремонт завершится до 15 ноября.

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