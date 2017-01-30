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Общество

Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов»

Ролик о Пскове, снятый с высоты птичьего полета, претендует на выход в финал всероссийского видеоконкурса «Россия глазами дронов», который проводят Life, «Триколор ТВ» и НП ГЛОНАСС.

Как стало известно Псковскому агентству информации, конкурс проходит с 1 декабря 2016 по 1 марта 2017 года в двух этапах: отборочный тур (1 декабря 2016 - 1 февраля 2017 года) и финал (1 февраля 2016 - 1 марта 2017 года). В финал конкурса попадут 15 авторов: 8 «победителей недели», 5 участников, набравших максимальное число голосов за весь конкурс и 2 участника выберут организаторы. Победители будут определены путем зрительского голосования.

Видеоработы, участвующие в конкурсе, должны были быть сняты только с дрона или квадрокоптера и призваны отражать красоту и уникальность снятых мест.

Ролик о Пскове на конкурс представил пскович Дмитрий Погодин. На данный момент за видео проголосовали более двух тысяч человек, и видео претендует на выход во второй тур, который стартует в среду, 1 февраля. 

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