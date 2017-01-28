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В шести населённых пунктах Псковской области задержаны пьяные водители

В Пскове, Великих Луках, Пыталово, Дно, Новосокольниках, Усвятах, Великолукском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 29 января на дороге Санкт-Петербург – Невель  в псковском районе Любятово 33-летний  нетрезвый пскович управлял автомашиной  «Фольксваген». 28 января в Пскове в районе улиц Леона Поземского и Герцена  полицейские остановили двух нетрезвых водителей, которые следовали на автомобилях «ВАЗ».

Ночью 28 января в Великих Луках по улице 3-ей Ударной Армии на автомашине ВАЗ двигался 47-летний горожанин, который находился в нетрезвом состоянии.

Днем 29 января в Новосокольниках на улице Партизанской стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2110. Выяснилось, что им управляла гражданка, находившаяся в  состоянии алкогольного опьянения. Причем, ранее у нее уже были проблемы с законом из-за несоблюдения Правил дорожного движения.

Вечером 29 января в Дно по улице Космонавтов на скутере ехал нетрезвый мужчина. В Пыталово 26 января дорожные полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21074. За рулем машины находился молодой человек, который тоже был в нетрезвом виде.

Нетрезвых водителей полицейские выявили также в Великолукском и Усвятском районах. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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