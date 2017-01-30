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Общество

Митрополит Евсевий: Дай Бог, чтобы стремление видеть Господа всегда бы пребывало в душе

29 января, в день поклонения честным веригам апостола Петра, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Псковский архипастырь обратился к настоятелю, духовенству и всем богомольцам со словом назидания, в котором отметил: «Сегодняшний воскресный день уже напоминает нам о том, что грядет время Великого поста. И первая неделя посвящена событию, о котором мы слышали в святом Евангелии. Когда Христос проходил через одно селение в Иерихон, то вокруг, как обычно, было много людей, стремящихся послушать его и получить от него благодатную помощь. Знал и мытарь Закхей, что здесь будет проходить прославленный уже в народе Мессия Иисус Христос. Сам Закхей был небольшого роста, но желанием его сердца было увидеть Христа, и тогда он влез на дерево и оттуда увидел Господа. А Спаситель, видя его сердце, обращается к нему и говорит: «Закхей! Слезь с дерева, ибо сегодня мне надлежит быть у тебя в доме». И Закхей, встречая его в доме и радуясь, сказал: «Господи, се пол имения моего раздам нищим, а кого обидел, воздам четверицей». И видя такую ревность Закхея увидеть Спасителя и его раскаяние, что он осознал, что, видимо, обижал кого-то из народа, Господь сказал: «Ныне спасение дому твоему и всем, живущим в нем».

Фото с pskov-eparhiya.ru

Владыка сказал, что этот пример стремления увидеть Господа, «наверное, волнует каждого». «А кто бы не пожелал видеть Господа? Наверное, каждый хотел бы увидеть его воочию. Благодарение Богу, мы видим Господа на святых изображениях, на святых иконах, а когда мы причащаемся, мы принимаем его в свое сердце. И дай Бог, чтобы это стремление видеть Господа всегда бы пребывало в нашей душе, в нашем сердце и в нашем сознании», - обратился к верующим митрополит Евсевий.

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