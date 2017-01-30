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Общество

В Псковской области прогнозируют тёплый февраль

В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, повышенный температурный фон, среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 градуса выше нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, месячная сумма осадков составит 80-120% от нормы.

В течение месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 градусов, в отдельные периоды - до -10…-12 градусов. Дневные температуры составят от -4 до +1 градусов, высока вероятность оттепелей в дневное время до 0…+3 градусов. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При колебаниях температурного фона возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на линиях электропередач, деревьях и гололедицу на автодорогах.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах зимней нормы. Ухудшение гидрологической обстановки в феврале не прогнозируется.

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