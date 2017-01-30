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Общество

Митрополит Корнилий попросил Госдуму помочь староверам вернуть их храмы

Митрополит Корнилий обратился к депутатам Государственной Думы с просьбой помочь староверам и передать им их храмы, которые в 1990-е годы были проданы сторонним организациям. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что в 1930-е годы были закрыты все старообрядческие монастыри, многие области, считавшиеся старообрядческими, лишились храмов, а почти весь епископат был уничтожен. Храмы и богадельни, когда-то принадлежавшие староверам, в настоящее время используются не по назначению. Например, Волковская богадельня и богадельня Михайлова в Санкт-Петербурге отданы кожно-венерическому и психоневрологическому диспансерам, здание старообрядческой школы в Саратове приватизировано, в тульском и сызранском храмах располагается «Горгаз», в Пскове моленную занимает театр кукол.

Отмечается, что в России насчитывается полтора миллиона староверов. Митрополит Корнилий подчеркнул, что размещение в храмах староверов сторонних организаций – это «оскорбление чувств верующих».

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