На прошлой неделе в полицию Псковской области поступило 21 заявление о мошенничествах

10:47, 30 января 2017, ПАИ

На прошлой неделе в полицию Псковской области поступило 21 заявление о мошенничествах. 14 преступлений связаны с использованием телекоммуникационных систем или приобретением товаров через Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Широкое распространение получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам», - отметили в полиции.

Так, жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежании несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты. В результате с банковской карты великолучанина пропали около 6,5 тысяч рублей. По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

Отмечены также хищения денежных средств граждан путем обмана в ходе купли-продажи товаров через объявления в интернете. В частности, в Острове 24 января незнакомец под предлогом приобретения мебели через сайт в интернете завладел деньгами местной жительницы в сумме 169 тысяч рублей.