Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»

11:52, 30 января 2017, ПАИ

Сегодня, 30 января, в 18:00 завершится первый тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». В нём участвуют 104 соискателя награды в 11-и номинациях.

Напомним, для того, чтобы отдать свой голос, после того, как выбор сделан, необходимо ввести в специальном окошке внизу страницы голосования свой номер мобильного телефона и нажать кнопку «Получить код», а также поставить «галочку» рядом с надписью «Я согласен», тем самым подтвердив готовность получить текстовое сообщение с кодом для подтверждения голосования, в котором будет указан спонсор SMS-голосования.

В случае, если код не пришёл (к сожалению, SMS с кодами автоматически блокируют сотовые операторы МТС и «Билайн»), следует написать письмо на адрес redactor@informpskov.ru. В теме письма необходимо написать «Голосование», а в тексте указать номер мобильного телефона, с которого велось голосование. Ответным письмом будет выслан код подтверждения.

Также можно получить код в месседжере Telegram, для которого разработан специальный бот t.me/@PaiPskovBot. Он в автоматическом режиме выдаёт обратившемуся его код подтверждения голосования, запросив разрешение на просмотр номера телефона, к которому привязан аккаунт пользователя. Подробная инструкция здесь >>>

До 17:00 31 января Псковское агентство информации продолжит принимать запросы кодов по почте от тех, кто проголосовал ранее, но так и не получил код подтверждения. На странице голосования будет работать форма для активации голосов путём ввода номера телефона и кода подтверждения. Таким образом, результаты первого тура и тройки финалистов в каждой из номинаций будут определены завтра.

Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.