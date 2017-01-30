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Спорт

Полуфинальные соревнования IX областной спартакиады учащихся пройдут в Дно и Острове

Полуфинальные соревнования IX  областной спартакиады учащихся пройдут в Псковской области 4 и 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В субботу в 12:00 стартуют соревнования по баскетболу среди девушек. В Дно встретятся команды Гдовского и Дновского районов, в Острове – Невельского и Островского.

В воскресенье в 12:00 начнутся состязания среди юношей по волейболу. В Пыталово за победу поборются спортсмены из Пыталовского, Печорского и Себежского районов, в Локне – из Локнянского, Бежаницкого из Невельского районов.

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