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Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове

На Всероссийские соревнования по биатлону в Острове приедут сильнейшие спортсмены страны, в том числе из Тюмени, Ханты-Мансийска, Москвы. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор регионального Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров добавил, что Псковскую область будет представлять один спортсмен - Дмитрий Станочников. Он также проинформировал, что в соревнованиях будут участвовать юниоры – биатлонисты в возрасте до 21 года.

По словам Ивана Штылина, сегодня идет подготовка к всероссийским соревнованиям на призы губернатора Псковской области, состязания станут отборочным этапом на Первенство мира среди юниоров и юношей, которое состоится в словацком Осрблье.

Он заметил, что вопрос со снегом уже решен, организован развоз искусственно выработанного. «Погода капризничает», - пояснил Иван Штылин. Он также сообщил, что произведена замена механических мишеней на электронные.

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул, что работа проделана достаточно большая, и инфраструктура базы «Юность» значительно обновлена.

Иван Штылин рассказал, что в планах -  гостиничный и физкультурно-оздоровительный комплексы. Он подчеркнул, что администрация района заинтересована в создании условий на территории деревни Смоленка.

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