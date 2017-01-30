Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове

11:15, 30 января 2017, ПАИ

На Всероссийские соревнования по биатлону в Острове приедут сильнейшие спортсмены страны, в том числе из Тюмени, Ханты-Мансийска, Москвы. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор регионального Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров добавил, что Псковскую область будет представлять один спортсмен - Дмитрий Станочников. Он также проинформировал, что в соревнованиях будут участвовать юниоры – биатлонисты в возрасте до 21 года.

По словам Ивана Штылина, сегодня идет подготовка к всероссийским соревнованиям на призы губернатора Псковской области, состязания станут отборочным этапом на Первенство мира среди юниоров и юношей, которое состоится в словацком Осрблье.

Он заметил, что вопрос со снегом уже решен, организован развоз искусственно выработанного. «Погода капризничает», - пояснил Иван Штылин. Он также сообщил, что произведена замена механических мишеней на электронные.

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров подчеркнул, что работа проделана достаточно большая, и инфраструктура базы «Юность» значительно обновлена.

Иван Штылин рассказал, что в планах - гостиничный и физкультурно-оздоровительный комплексы. Он подчеркнул, что администрация района заинтересована в создании условий на территории деревни Смоленка.