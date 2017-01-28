Псковская пенсионерка заплатила мошеннику 30 тысяч за придуманное ДТП с участием внука

11:23, 30 января 2017, ПАИ

В Псковском районе пенсионерка лишилась сбережений, став жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 января пожилой жительнице деревни Родина Псковского района на домашний телефон позвонил неизвестный. Он выдал себя за внука пенсионерки, сообщил, что попал в ДТП, и попросил помочь деньгами. «Женщина сначала засомневалась, но потом все-таки поддалась на уловку мошенников, и через некоторое время к ней домой пришел некий курьер. Ему пенсионерка отдала для внука 30 тысяч рублей», - рассказали в УМВД. Позднее выяснилось, что с внуком все в порядке.

По данному факту в ОМВД России по Псковскому району возбуждено уголовное дело.