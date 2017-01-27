1 февраля в региональном Центре чтения представят «Псковский этюд об Александре Пушкине»

12:31, 30 января 2017, ПАИ

1 февраля в 15:00 в региональном Центре чтения состоится литературно-художественная композиция «Псковский этюд об Александре Пушкине», составленная из писем и стихотворений периода Михайловской ссылки 1824-1825 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

В этом году библиотека открывает литературный февраль именем Александра Пушкина: помимо «Псковского этюда…», современный художник Игорь Шаймарданов представит выставку новых работ «Пушкин – друг зайцев», открытие которой состоится 4 февраля.

В программе примут участие актёры театра драмы им. А. С. Пушкина Наталья Петрова, Николай Яковлев, Виктор Яковлев.