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Культура

1 февраля в региональном Центре чтения представят «Псковский этюд об Александре Пушкине»

1 февраля в 15:00 в региональном Центре чтения состоится литературно-художественная композиция «Псковский этюд об Александре Пушкине», составленная из писем и стихотворений периода Михайловской ссылки 1824-1825 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки.

В этом году библиотека открывает литературный февраль именем Александра Пушкина: помимо «Псковского этюда…», современный художник Игорь Шаймарданов представит выставку новых работ «Пушкин – друг зайцев», открытие которой состоится 4 февраля.

В программе примут участие актёры театра драмы им. А. С. Пушкина Наталья Петрова, Николай Яковлев, Виктор Яковлев.

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