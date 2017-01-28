Великолучанин перечислил «экстрасенсам» более 400 тысяч рублей

11:50, 30 января 2017, ПАИ

Великолучанин перечислил мошенникам более 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, пожилой житель города на одном из телеканалов посмотрел передачу с участием некоего экстрасенса, который предлагал различные методы очищения организма и укрепления здоровья человека.

Заинтересовавшись этой темой, мужчина обратился по указанному в титрах передачи телефону. Позднее ему начали звонить неизвестные лица и стали предлагать свои методики лечения, и в качестве оплаты для получения этих услуг гражданин перечислил на счета незнакомцев в общей сложности свыше 448 тысяч рублей, но никакой реальной помощи так и не получил.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки по данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавим, что с различными формами мошенничества в регионе за последнее время приходится сталкиваться довольно часто. В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону или в Интернете. В случае возникновения подобных ситуаций следует незамедлительно обращаться в полицию.