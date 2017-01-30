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Иван Штылин: Мы должны доказать, что Псковская область готова принимать соревнования по биатлону самого высокого уровня

«Мы должны доказать международной федерации биатлона и всем остальным, что Псковская готова принимать мероприятия самого высокого уровня», - заявил председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин. Об этом с пресс-конференции, прошедшей 30 января в пресс-центре газеты «Псковская правда» передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Штылин подчеркнул, что тема биатлона стала за последние годы одной из самых популярных. Он напомнил, что проведение одного из самых крупных спортивных мероприятий – этапа Кубка мира по биатлону среди юниоров - ранее планировалось в Острове, но было перенесено в другую страну.

Говоря о псковских спортсменах, председатель спорткомитета области отметил, что все ребята, которые занимаются биатлоном в регионе, перспективные, и имеют шанс стать и Калинами [Ольга и Анастасия Калина – псковские биатлонистки – участницы соревнований всероссийского, европейского и мирового уровней], и  Шипулиными [Антон Шипулин – олимпийский чемпион, многократный призёр и победитель Кубков мира по биатлону]. Иван Штылин подчеркнул, что задача чиновников — создать условия для начинающих спортсменов.

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