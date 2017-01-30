Социологи выяснили, чего боятся россияне

13:16, 30 января 2017, ПАИ

Больше всего в декабре 2016 года россияне были обеспокоены международной напряженностью, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Также граждан волнует исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, и обесценивание сбережений. Индекс страхов роста преступности в декабре опустился. Меньше россияне стали беспокоиться и по поводу конфликтов внутри страны, а также проблем, связанных со здоровьем и получением медпомощи.

Показатель опасений жителей страны из-за стихийных бедствий – минус 14 пунктов. Снижение доходов (урезание или задержка зарплаты, перевод на низкооплачиваемую работу или на неполную рабочую неделю) волнует опрошенных существенно меньше, чем в начале 2016 года: минус 18 пунктов против минус восьми.

«Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (с минус 23 пунктов в январе). Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов», — отмечают социологи.

Упомянутый индекс строится на основе вопроса «Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?», может колебаться в пределах от минус 100 до 100 пунктов. Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент «один», ответу «полностью уверен, что не случится» (минус один). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.