66-летний пскович поссорился с женой и ранил её ножом
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
На пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о конфликте в квартире одного из домов на улице Бастионной. На место происшествия направился экипаж группы задержания. В квартире сотрудники Росгвардии обнаружили 66-летнего гражданина, который ранил ножом супругу.
Потерпевшая госпитализирована. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.