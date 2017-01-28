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66-летний пскович поссорился с женой и ранил её ножом

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

На пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о конфликте в квартире одного из домов на улице Бастионной. На место происшествия направился экипаж группы задержания. В квартире сотрудники Росгвардии обнаружили 66-летнего гражданина, который ранил ножом супругу.

Потерпевшая госпитализирована. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.

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