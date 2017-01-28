За выходные в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и трое пострадали

13:28, 30 января 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни, 28 и 29 января, в Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых два человека погибли и трое пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

28 января в Псковском районе на 3-м километре дороги Неёлово – Кудина Гора - Печоры 59-летний водитель машины «Сузуки Гранд Витара» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомобиля и его 59-летняя пассажирка скончались до приезда Скорой помощи.

В тот же день в Дновском районе на 19-м километре дороги Порхов - Дно 35-летний водитель «Ауди-80» на прямом участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Автомобилист госпитализирован.

Кроме того, 29 января в Опочецком районе на 401-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 63-летний водитель машины «Фольксваген Гольф» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил незначительные травмы

В Псковском районе на 2-м километре дороги Криушино - Щиглицы водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – 41-летняя женщина - не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии женщина получила незначительные травмы.