0
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
13:19
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
Еще новости
Происшествия

За выходные в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и трое пострадали

За прошедшие выходные дни, 28 и 29 января, в Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых два человека погибли и трое пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

28 января в Псковском районе на 3-м километре дороги Неёлово – Кудина Гора - Печоры 59-летний водитель машины «Сузуки Гранд Витара» на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель автомобиля и его 59-летняя пассажирка скончались до приезда Скорой помощи.

В тот же день в Дновском районе на 19-м километре дороги Порхов - Дно 35-летний водитель «Ауди-80» на прямом участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Автомобилист госпитализирован.

Кроме того, 29 января в Опочецком районе на 401-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель 63-летний водитель машины «Фольксваген Гольф» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель получил незначительные травмы

В Псковском районе на 2-м километре дороги Криушино - Щиглицы водитель автомобиля «Фольксваген Поло» – 41-летняя женщина - не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии женщина получила незначительные травмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова
21 января 2017
Пять нарушителей запрета на катание на лошадях выявили в Детском парке Пскова 5

Идет загрузка...