До -5 градусов и снег прогнозируют псковские синоптики 31 января

18:08, 30 января 2017, ПАИ

31 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.

Атмосферное давление будет выше нормы.