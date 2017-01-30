До -5 градусов и снег прогнозируют псковские синоптики 31 января
31 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.
Атмосферное давление будет выше нормы.