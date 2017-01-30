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Общество

Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов

Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов в 2017 году, сообщает RoomGuru.ru.

Псков занимает шестнадцатое место в этом рейтинге. Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах города в среднем на две ночи и платят 3,5 тысяч рублей в сутки.

В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.

Самым популярным у иностранных туристов малым городом России в этом году является Суздаль во Владимирской области, а курортным городом - Сочи.

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