Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов
Псков входит в первую двадцатку городов России, популярных у иностранных туристов в 2017 году, сообщает RoomGuru.ru.
Псков занимает шестнадцатое место в этом рейтинге. Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах города в среднем на две ночи и платят 3,5 тысяч рублей в сутки.
В топ-20 также входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Архангельск.
Самым популярным у иностранных туристов малым городом России в этом году является Суздаль во Владимирской области, а курортным городом - Сочи.