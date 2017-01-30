Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей

12:40, 30 января 2017, ПАИ

В акватории Псковско-Чудского водоёма граждане продолжают нарушать требования законодательства Российской Федерации в пограничной сфере, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

«Получив пропуск в пограничную зону, многие рыбаки-любители уверены в том, что все разрешительные мероприятия, необходимые для выхода в пограничный водоем ими выполнены, считая все остальные требования не заслуживающей внимания формальностью», - отметили в ведомстве.

Однако, уточняют сотрудники Погрануправления, подобный подход является причиной наиболее характерных нарушений при нахождении на воде, таких как: выход в озера без оповещения; выход в озера без документов на право пребывания в пограничной зоне; выход без документов, удостоверяющих личность; нарушения в судовой роли (на борту находятся лица, не внесенные в судовую роль, или не отмечены отсутствующие лица); отсутствие документов на право управления судном, собственности на судно; отсутствие или отключение средств связи; отсутствие документов на право промысла в пограничной зоне.

Гражданам, желающим выйти в акваторию пограничного водоема необходимо знать и помнить:

- плавсредства, средства передвижения по льду подлежат постановке на учет в подразделениях пограничных органов до начала их эксплуатации;

- перед выходом в пределы участков российской части вод их владельцы обязаны не позднее чем за 4 часа до выхода уведомить посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства), место (район) плавания (осуществления деятельности), количество человек на судне (средстве), время выхода, предполагаемое время возвращения;

- по возвращении судов и средств в пункты базирования их владельцы обязаны уведомить посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства), фактическое время возвращения;

- в случаях отказа от выхода в пределы участков российской части вод владельцы судов и средств обязаны уведомить об этом посредством телефонной или радиосвязи пограничный орган или ближайшее подразделение пограничного органа по форме: наименование (номер) пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер (название) судна (средства) - при его наличии, владелец судна (средства).

- в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим, - в пределах места (района), указанного в разрешении на осуществление деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим пребывание судов и средств разрешается в светлое время суток.

Владельцам судов и средств запрещается: выходить в пределы участков российской части вод без документов, удостоверяющих личность; использовать не поставленные на учет суда и средства; хранить суда и средства вне установленных пунктов базирования; переводить суда и средства из одного пункта базирования в другой без уведомления подразделения пограничного органа, в котором суда и средства состоят на учете, передавать их для использования в российской части вод без перерегистрации другим гражданам; отключать технические средства контроля и связи во время плавания.

Нарушения гражданами пограничного законодательства в совокупности с небрежным отношением к элементарным мерам безопасности на воде (отсутствие средств связи и навигации, неисправное состояние плавсредства, выход в озера при неблагоприятных погодных условиях и без индивидуальных средств спасения) порой приводит к трагическим последствиям.

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона, что в соответствии с правилами пограничного режима, въезд в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков (индивидуальных либо коллективных), на право нахождения в пограничной зоне.

Для оформления пропуска необходимо обратиться заблаговременно. Процедура оформления и получения пропуска в пограничную зону кратковременна и абсолютно бесплатна. Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

С наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарва.

Нарушители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, однако не следует забывать о том, что зачастую за пренебрежение правилами пограничного режима и мерами безопасности на воде людям приходится расплачиваться своим здоровьем, а иногда - человеческой жизнью.

Контактные телефоны для оповещения при выходе в Псковско-Чудское озеро:

- ртп «Кишкино» - 8 (81131) 23-253;

- ртп «Устье» - 8 (81131) 23-072;

- ртп «Кленно» - 8 (81131) 33-130;

- ртп «Пнево» - 8 (81131) 37-518;

- ртп «Медли» - 8-911-885-64-51.

Для получения консультаций по оформлению пропусков в пограничную зону обращаться по адресам и контактным телефонам:

1. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области:

180019, г.Псков, ул. Инженерная, д. 113

8 (8112) 69-82-67, 69-81-08 (дежурный).

2. Отдел (пограничная комендатура) в г. Гдове Пограничного управления ФСБ России по Псковской области:

181600, г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9

8 (231 – код для звонка из г. Пскова, 81131 – код для звонка из других городов РФ), 2-13-31 (дежурный).

3. Отдел (пограничная комендатура) в г. Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области:

181500, г. Печоры, ул. Приозерная, д. 1

8 (248 – код для звонка из г. Пскова, 81148 - код для звонка из других городов РФ), 2-42-20 (дежурный).

4. Отдел (пограничная комендатура) в г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псков​ской области:

181500, г. Пыталово, дер. Шелино

8 (247 – код для звонка из г. Пскова, 81147 - код для звонка из других городов РФ), 2-18-05 (дежурный).

5. Отдел (пограничная комендатура) в г. Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псков​ской области:

182250, г. Себеж, пер. Почтовый, д. 4 «Е»

8 (240 – код для звонка из г. Пскова, 81140 - код для звонка из других городов РФ), 2-27-97 (дежурный).