В новой школе Пскова запустят проект «Свое дело в своем регионе»

12:51, 30 января 2017, ПАИ

В новой школе Пскова будет запущен проект «Свое дело в своем регионе». Как сообщила Татьяна Светенко, директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которая станет базой для нового учреждения, благодаря этому по окончании обучения ребята смогут начать свой небольшой производственный бизнес. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, которая проходит сегодня, 30 января, в пресс-центре «Псковской правды».

Татьяна Светенко отметила, что депутат Госдумы РФ Александр Козловский одобрил такую инициативу, предоставил сайт движения «Своё» для реализации проекта, и сейчас ведется подбор консультантов. «Реализация этого проекта будет хороша в большой школе», - считает руководитель образовательного учреждения.

По ее словам, в первую очередь, планируется опираться на рынок труда Псковской области, на ресурсную базу региона, «чтобы дети наши поняли, что можно быть счастливым, успешным там, где ты живешь». Начальник городского управления образования Игорь Прокофьев рассказал, что школе будет присутствовать инженерное направление, что обусловлено государственной политикой. В настоящее время, по его словам, уже пишутся соответствующие учебные программы.

«Это не значит, что с 1-го класса будут внедрять технологические дисциплины вузов, мы говорим о технологической культуре. Потому что это культура организации труда, культура быта, здорового образа жизни, исследовательская, проектная и так далее», - пояснила Татьяна Светенко.